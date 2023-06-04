Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından eğitim hayatına kazandırılan ve doğa ile öğrencileri buluşturan Sille Tabiat Okulu, “Okul Dışı Öğrenme Ortamları”nın bir markası olarak öğrencilere farklı donanımlar kazandırmayı sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesinin eğitim hayatına kazandırdığı ve örneklik teşkil eden “Okul Dışı Öğrenme Ortamları”ndan bir tanesi olan Sille Tabiat Okulu, bünyesindeki atölyelerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Belediye çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler doğada yaşam eğitimlerinin yanı sıra gündelik yaşam bilgilerini öğreniyorlar. Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulu’nda atölye çalışmalarıyla doğayı keşfeden çocuklar eğlenceli bir şekilde yeni bilgiler öğreniyor. İlkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulunda doğa yürüyüşü, okçuluk, müzik, boyama, arkeolojik kazı gibi çeşitli atölyelerde faaliyet gerçekleştiren öğrenciler eğitimle dolu bir gün geçiriyorlar.

“Öğrencilerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz”

“Okul Dışı Öğrenme Ortamları”nın öğrencilere farklı bakış açıları sunarak onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırladığını dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak eğitimi yalnızca kapalı alanlarda değil okul dışı öğrenme ortamlarının da olacağı şekilde desteklemeye devam edeceğiz ve planlamalarımızı bu şekilde yapıyoruz. SEDEP çatısı altında oluşturduğumuz okul dışı öğrenmede marka değerlerden olan Sille Tabiat Okulu Öğrencilerimizin doğa ile buluştuğu, doğada yaşayarak güven elde ettiği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştiği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendiği bir ortam olarak onlara ufuk açmaya devam ediyor. Burada gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile öğrencilerin yaşamına katkıda bulunuyor ve hayatlarının geri kalan kısmında bu bilgileri kullanacak şekilde onları geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah burada faaliyetlerimizi daha fazla çocuğumuza ulaştırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Sille Tabiat Okulu’nda yer alan atölyeler;

İçerisinde birçok atölye barındıran Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler doğa sporları, zanaat, ekoloji, bilim, ritim, sanat, organik gıda, gök bilim gözlem, tarım ve ziraat, çini, ahşap, bitki ve tohum, masal, yaşam beceri, geleneksel Konya çocuk oyunları, satranç atölyeleri gibi onlarca atölyeden mevsim koşulları ve eğitim programlarına göre faydalanabiliyor.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı şubat ayında eğitimlerine başlayan Sille Tabiat Okulu’ndan 2018-2019 yılında 307, 2020-2021 eğitim öğretim yılında1338, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2967 öğrenci faydalandı.