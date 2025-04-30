Silivri’de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak için ekipler kontrollerini titizlikle yürütüyor. Zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında raf ve kasa fiyatlarının uyumluluğu, son kullanma tarihleri geçmiş ürünler, genel hijyen şartları, tartı ve ölçüm cihazlarının doğruluğu detaylı şekilde incelendi. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler tutanak altına alınarak imha edildi. İlgili işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.