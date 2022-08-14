Silivri Yoğurt Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Zara, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalin geleneksel Yoğurt Yeme Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Silivri Yoğurt Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Zara, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalin geleneksel Yoğurt Yeme Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

60.’sı düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali halkoyunları ekiplerinin gösterisiyle başladı. Gecede geleneksel Yoğurt Yeme Yarışması da düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya 2 kişi katıldı. Tepsi yoğurdun içine saklanan altını bulma yarışı bir hayli çekişmeli geçti. Zorlu mücadelede galip gelen Zuhal Varışlar oldu.

Festivalde sahne alan ünlü sanatçı Zara, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle alanı dolduran binlerce Silivriliye unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Zara, sesi ve sahne performansı ile Silivrilileri coştururken binlerce kişi türkülere eşlik etti.