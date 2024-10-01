Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri Silivri’de üretim yapan fırınları denetledi. Denetimlerde fırınların gramaj ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Silivri’de Zabıta ekipleri fırınları denetledi. Üretim yapan fırınları denetleyen zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uygunluk ve gramajla ilgili kontrolleri sağladı. Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından eksiklik tespit edilen iş yerlerinde cezai işlemler uygulandı ve güvenli gıdaya erişim için gerekli kontroller yapıldı. Zabıta ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, Başkan Bora Balcıoğlu’nun talimatıyla Silivri’de gıda hizmeti sunan tüm iş yerleri titizlikle denetlenecek ve Silivrililere güvenli gıdayı ulaştırmak adına çalışmalar sürecek.