Silivri’de sanat yönetmenini Aykut G’yi evine yürüdüğü esnada darp eden şahıs yakalandı.

Silivri’de sanat yönetmenini Aykut G’yi evine yürüdüğü esnada darp eden şahıs yakalandı.

Silivri Yeni Mahalle’de 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., işyerinden çıkarak otobüse binmişti. Otogardan otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başlamıştı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme atmıştı. Aykut G.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri şüpheli şahsın olaydan sonra Silivri Otogarına doğru kaçtığı belirledi. Otogar ve çevresinde yapılan güvenlik kamera çalışmaları sonucunda şahsın otobüse binerek olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Yapılan kamera araştırmaların devamında şüpheli şahsın R.E. isimli şahıs olduğu tespit edilmesi üzerine şahıs dün yakalandı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam etmektedir.