Silivri Yeni Mahalle’de 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., iş yerinden çıkarak otobüse binmişti. Otogarda otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başlamıştı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme atmıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu R.E isimli şüpheli yakalanmıştı. Emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri’de sanat yönetmeni 38 yaşındaki adamı evine yürüdüğü esnada darp eden şahıs, emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yıllardır oturdukları müştemilat, Adalar Belediyesi tarafından yıkıldı

Yıllardır oturdukları müştemilat, Adalar Belediyesi tarafından yıkıldı

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