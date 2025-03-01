Silivri Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, Silivri genelinde 35 mahallede iftar sofraları kuracaklarını belirtti.

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı vesilesiyle şehit ve gazi aileleriyle bir iftar programı düzenledi. İlk iftar, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, belediye meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla şehit aileleri ve gazilerle birlikte gerçekleştirdi.

İftar programında, Silivri Tevhit Camii İmamı İhsan Koç Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı. İlçe Müftüsü İsa Sağlam, yemek duasını gerçekleştirdikten sonra katılımcılar oruçlarını açtı. İftar çadırı dışında ise geleneksel Ramazan şerbeti ve Ramazan macunu ikramları sunuldu.

Kaymakam Tolga Toğan, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ramazan ayını aynı sofrada birlikte geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Toğan, organizasyonu gerçekleştiren Silivri Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Ayrıca, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na da katkıları için teşekkürlerini iletti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı konuşmada Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğini en özel şekilde yaşadıklarını belirtti. Başkan Balcıoğlu, ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle birlikte açmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

"Çadırımız 30 gün boyunca hizmet verecek"

Ramazan ayının paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ayı olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Komşusu açken tok yatmayan bir kültürün evlatları olarak, bizler de Silivri’de dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak, Ramazan boyunca Silivri’mizin her köşesinde, 35 mahallemizde iftar sofralarımızı kuracağız. Buradaki çadırımız 30 gün boyunca hemşerilerimize hizmet verecek" dedi.

Başkan Balcıoğlu, bir arada olmanın her şeyden daha anlamı olduğunu belirterek, sofrada vatan için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanların emanetlerinin olduğunu ifade etti.

Şehitlerin ve gazilerin haklarının hiçbir sözle tam anlamıyla ödenemeyeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Onlar, bu toprakları bizlere kutsal bir emanet olarak bıraktılar. Kahraman gazilerimiz, vatanın bağımsızlığı ve huzuru için büyük fedakarlıklar gösterdiler. Bizlere düşen ise onların mirasına sahip çıkmak, siz kıymetli ailelerimizin yanında olmak ve vatan sevgisini yeni nesillere anlatmaktır" şeklinde konuştu.

Sofradaki birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Balcıoğlu, "Bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza, İstiklal Marşımıza, bu bayrak için toprağa düşen şehitlerimize, bağımsızlığımız için gözünü kırpmadan bedel ödeyen gazilerimize, Cumhuriyetimize ve en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.