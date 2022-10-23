Silivri’de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda yaralan Komiser Yardımcısı Alim Nar şehit oldu.

Silivri’de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda yaralan Komiser Yardımcısı Alim Nar şehit oldu.

İstanbul’un Silivri’de bugün saat 18.30 sıralarında cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya operasyon yapıldı. Operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda bir komiser yardımcısı silahla, bir polis memuru ise düşme sonucu yaralandı. Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Komiser Yardımcısı Alim Nar şehit oldu. Konuyla ilgili açılama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri’deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” dedi.