Silivri Belediyesi, Selimpaşa Mahallesi 3211. Sokak Parkı’nı modern bir yaşam alanına dönüştürmek için yenileme çalışmalarına başladı.

Silivri Belediyesi, Selimpaşa Mahallesi 3211. Sokak Parkı’nda yenileme çalışmalarına başladı. 3 bin 106 metrekare alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle, park modern bir yaşam alanına dönüştürülüyor. Çalışmalar kapsamında, yürüyüş yolları, çok amaçlı spor sahası, üç kademeli amfi alanı, çocuk oyun alanı ve fitness alanı gibi çeşitli donatılar parkta yer alacak. Ayrıca, park kent mobilyaları ve modern aydınlatma sistemleriyle güçlendirilecek, kaldırım yenileme çalışmaları ile daha estetik hale getirilecek.