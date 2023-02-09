Silivri’de önünde seyir halindeki kar küreme aracına otomobil ok gibi saplandı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Silivri’de önünde seyir halindeki kar küreme aracına otomobil ok gibi saplandı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu İstanbul istikmeti Silivri Otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih T. (39) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönde kar küreme yapan Karayolları Müdürlüğüne ait greydere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan araç, çevreden gelen vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada araç sürücüsü Fatih T., olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Uğur T. ise ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.