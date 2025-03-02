İstanbul Silivri’de Marteniçka Şenliği düzenlendi. Renkli görüntüler oluşturan şenlikte vatandaşlara marteniçka bilekliği dağıtıldı.

Silivri Belediyesi ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile iş birliği ile Zübeyde Hanım Parkı’nda Marteniçka Şenliği düzenlendi. Dernek Başkanı Ercan Çalışkan, Dulovo Belediye Başkanı Nevhis Mustafa tarafından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na gönderilen hediyeyi takdim etti. Etkinlikte konuşan Başkan Balcıoğlu, Çalışkan’a teşekkür ederek, çok güzel bir ortam oluşturduklarını belirtti. "Silivri birlikte güzel" derken sadece bir slogan söylemediklerini, farklı bir anlayıştan bahsettiklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin her köşesinde, her mahallesinde 81 ilden vatandaşın yaşadığı huzur adasındaki anlayıştan, dayanışmadan, birlik ve beraberlikten söz ettiklerini ifade etti. Etkinliğin çok eski bir gelenek olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Baba Marta, Traklardan günümüze kadar gelen bir gelenek. Aslında sadece Bulgaristan’daki göçmen hemşehrilerimiz değil, aynı zamanda Kuzey Yunanistan, Romanya, Macaristan ve birçok dost Balkan ülkesinde gerçekleşen bir etkinlik. Bu etkinlik, 1 Mart’ta baharın müjdeleyicisi olarak kutlanmakta" dedi.

"Tüm hemşehrilerime barış, kardeşlik diliyorum, huzur diliyorum"

Başkan Balcıoğlu, "Tüm hemşehrilerime barış diliyorum, kardeşlik diliyorum, huzur diliyorum. Her şeyi gönülden diliyorum" şeklinde konuştu. Ramazan ayında Bulgaristan’da iftar programı olacağını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Kısmetse özellikle bu Ramazan ayının güzelliğinde inşallah Bulgaristan’da da devam edeceğiz. 16 Mart’ta orada bir iftar programımız olacak. Oradaki hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Aynı şekilde burada yapmış olduğumuz o güzelliği ve dayanışmayı orada da devam ettireceğiz. Zaten hiç kopmadık ki. Nereli olursa olsun, ne giyiyorsa giysin, siyasi görüşü ne olursa olsun, Silivri’de yaşıyorsa, Allah’ın yarattığı en kutsal varlık insandır diyoruz. Bizim için insan olması değerli" dedi.

Başkan Balcıoğlu, özgürce kadın, erkek, çocuk hep birlikte şenlik yapabildiklerini vurgulayarak, "Bunun en büyük gücü nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz Atatürk’ümüze, Cumhuriyetimize, ezan sesimize, bayrağımıza, İstiklal Marşı’mıza sonuna kadar sahip çıkacağız ve bu değerleri burada yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini sunan Başkan Balcıoğlu, "Şimdi, bu değerleri burada yaşatan Bulgaristan Göçmenleri Derneği’ne ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. Bulgaristan’dan gelen kıymetli belediye başkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz sonuna kadar devam edecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Marteniçka’nın baharın gelişinin habercisi olarak kabul edildiğini belirtti. Barış, sevgi ve huzur getirdiğine inanıldığını vurgulayan Çalışkan, "Kolunuza taktığınızda, ilk leyleği gördüğünüzde onu çıkarıp bir yere asarsınız ve dilek dilersiniz. Bu dileğin gerçeğe dönüşeceği söylenir. Ben de buradan hepinizin dileklerinin gerçek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na destekleri için teşekkür eden Çalışkan, Başkan Balcıoğlu’nun her zaman yanlarında olduğunu ve sürekli destek verdiğini ifade etti.

Şenliğe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi ve eşi Semra Nebi, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.