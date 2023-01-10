Silivri’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, elindeki kesici aletle kendine ve çevredeki iş yerlerine zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı.

Silivri’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, elindeki kesici aletle kendine ve çevredeki iş yerlerine zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı.

Silivri’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, eline aldığı kesici aletle sokağa çıkıp çevreye tehditler savurdu. O esnada kıyafetini de çıkaran şahıs, elindeki kesici aletle kendine de zarar verdi. Şahıs ayrıca çevredeki bir kıraathaneye de zarar verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.