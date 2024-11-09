Silivri’de D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir yapı marketin çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Silivri İtfaiyesi’nin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken, alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri’de D-100 Karayolu üzerindeki bulunan bir yapı marketin çatısında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede çatının büyük bir bölümünü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Silivri İtfaiyesi ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.