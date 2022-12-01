Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada sürücülerin çoğunun kış lastiği taktırdığı görülürken, kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira trafik cezası uygulandı.

Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada sürücülerin çoğunun kış lastiği taktırdığı görülürken, kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira trafik cezası uygulandı.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Silivri’de de polis ekipleri harekete geçti. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ticari araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Ekipler, uygulamada sürücülere kış lastiğinin önemi konusunda bilgilendirme yaparken, ticari araçların lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü. Aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür eden ekipler, kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira trafik cezası uyguladı.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2023’e kadar devam edecek.