Silivri’de akşam saatlerinde İSKİ’ye ait isale hattı borusu patladı, sokak üzerindeki birçok evi su bastı. Sokak sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Silivri’de akşam saatlerinde İSKİ’ye ait isale hattı borusu patladı, sokak üzerindeki birçok evi su bastı. Sokak sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Yeni Mahalle Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ’ye ait isale boru hattında meydana gelen arıza sebebiyle sokak üzerinde bulunan birçok evi su bastı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri geldi. Ardından İSKİ görevlileri bölgeyi besleyen ana su hattını kapattı. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Evini su basan vatandaşlardan Zihni Yıldız, “Belediye mi İSKİ mi Büyükşehir mi? Kimin sorumluluğunda bilmiyorum ama hiç kimse bizim sorunumuzla ilgilemiyor. Bu evlerin alt katlarını su basıyor. Herkes mağdur, buranın giderinin dereye verilmesi gerekiyor, mesafesi 500 metre, yapılacak olan bu kadar. Bu İSKİ’nin, belediyenin hiç mi gücü yok bunu yapmak için?” dedi.

Yıldız ayrıca yağmur yağdığında da evlerini su bastığını söyleyerek mağdur olduklarını söyledi.