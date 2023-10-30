Silivri’de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı bir sürücü yaralandı.

Silivri Kavaklı-Ortaköy yolu üzerinde meydana gelen kazada beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü, çarpmanın şiddetiyle bulunduğu yerde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı şahıs olay yerinde hazırda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.