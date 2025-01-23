Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol bakım, asfaltlama, kaldırım onarımı ve altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi, Menekşe Sokak, Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi ve 125. Yıl Caddesi’nde asfaltlama çalışmasıyla trafiği aksatan bozulmalar giderildi. Şerif Sokak’ta granit küptaş yol tamiratı gerçekleştirilirken, Fevzi Çakmak Caddesi’nde sınır elemanları tamir edildi. Küçükkılıçlı Mahallesi Sarımehmet Sokak’ta greyder ile yol iyileştirme çalışmaları tamamlanarak mahallelinin kullanımına sunuldu.

Başkomutan Caddesi’nde granit kaldırım tamiri yapılırken, Yeni Mahalle Gazi Caddesi’nde parke taşı kaldırım onarımları devam ediyor. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi Cansever Sokak’ta greyder ile yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Ahmet Bozoğlu Sokak’ta yağmur suyu menhol ve kapak montajı yapılarak altyapı güçlendirildi. Uğur Mumcu Meydanı’nda granit kaldırım tamiri yapılırken, Büyükkılıçlı Mahallesi Tiryol Sokak’ta yol genişletme ve yeni yol imalatı tamamlandı. Albay Yunus Dirik Caddesi’nde kaldırım üzerinde kalan direk yerleri onarıldı. Atatürk Caddesi’nde ise araç çarpması sonucu zarar gören sınır elemanları tamir edildi. Yeni Mahalle Gonca Sokak’ta da Nurullah Baldöktü İlkokulu önünde parke taşı kaldırım tamiratı ile öğrencilerin ve çevre halkının güvenliği sağlandı.