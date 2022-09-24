Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Ünitesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Ünitesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binasına yapılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Özellikle kronik hastalıkların tedavisi ile kişi sağlığının korunmasında önemli bir yere sahip olan GETAT Ünitesinde Ozon Tedavisi, Mezoterapi ve Kupa Tedavisi (Hacamat) uygulamaları yapılıyor. Selimpaşa Ek Hizmet Binasının ikinci katında yer alan ve 2 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ve 1 personelin hizmet verdiği ünitede; 1 ozon terapi odası, 1 hacamat odası, 3 poliklinik odası, 1 doktor odası, 1 ekip odası ve 1 eğitim semineri odası bulunuyor. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan GETAT Ünitesi açılış töreni yapılan konuşmalarla devam etti. Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Soner Oflazoğlu yaptığı konuşmada merkezin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. GETAT Ünitesi açılış törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Uzm. Dr. Soner Oflazoğlu’nun yanı sıra; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca katıldı. Tören, hayırsever iş insanlarına yapılan plaket takdiminin ardından sona erdi.

“Sağlığa yapılan yatırımın önemini biliyoruz”

GETAT Ünitesinin açılış töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Konuşmama başlarken özellikle pandemi döneminde tüm dünyanın gıpta ile baktığı, parmak ısırdığı bir sağlık sitemine sahip olduğumuz için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ekibine ve Sağlık Bakanlığımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. İnsanlığın çok ciddi bir sınav verdiği pandemi sürecinde hem doktorların hem de sağlık çalışanlarının siperin ön tarafında, kahramanca, bıkmadan, usanmadan, şehitler vererek hizmet verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Sağlığa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Silivri Belediyesi olarak görev alanımızda olmamasına rağmen sağlık alanında birçok hizmeti Silivri’mize kazandırdık. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum: Gümüşyaka Aile Sağlığı Merkezini, Silivri merkezdeki Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezini, Kavaklı’daki Kenan & Nakip Çelebi Aile Sağlığı Merkezini hizmete açtık. Büyükkılıçlı ve Kavaklı mahallelerimize 112 Acil Servis İstasyonu kazandırdık. Hayırseverlerimizin desteğiyle dört köyümüze sağlık evleri yapıp Sağlık Bakanlığımıza tahsislerini gerçekleştirdik. İl Sağlık Müdürlüğümüze de birçok yer tahsisi yaptık. Pandemi sürecinde Silivri Devlet Hastanenizin yanında bulunan otoparkımızı sağlık çalışanlarımıza ücretsiz tahsis ettik. Biz, Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık alanında yapılan bütün çalışmalarda ve bütün hizmetlerde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Silivri’nin bir eğitim ve araştırma hastanesine ihtiyacı var”

Silivri’nin bir eğitim ve araştırma hastanesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Silivri artık gıpta ile bakılan, tercih edilen, her geçen gün nüfusu artan, kabuğuna sığmayan marka bir kent haline geldi. Bu nedenle Silivri’nin bir eğitim ve araştırma hastanesine ihtiyacı var. Bizler bu konuda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle geniş bir bölgeye hizmet edecek olan bir eğitim ve araştırma hastanesini Silivri’mize kazandırmış oluruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyor; GETAT Ünitemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.