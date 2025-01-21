Silivri Belediyesi, ilçede okuyan 8’nici sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz Lise’ye Geçiş Sınav’ı (LGS) derslerini başlatıyor.

Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS dersleri başlatıyor. Kesin kayıt tarihi 27-29 Ocak 2025 tarihinde olacak derslerden öğrenciler ücretsiz yararlanabilecek.

Başvuru yapmak isteyenler için öncelikle 27 Ocak 2025 tarihinde yapılacak olan Sınıf Belirleme Sınavı’na girilmesi gerekiyor.

Gençler, başvuru işlemleri için www.kultursanat.silivri.bel.tr adresi üzerinden kayıt yapabilecek. Ayrıca konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler 444 20 47 ve 0533 021 51 65 numaralarından iletişime geçebilecek.