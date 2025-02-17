Silivri Belediyesi, ilçede mazgal ve kanalları temizleyerek, muhtemel sağanak yağış ve su baskınlarına karşı tedbirlerini aldı.

Silivri Belediyesi, ilçede yoğun yağışlara karşı mazgal ve kanallarda temizlik çalışmaları yaparak, riskli bölgelerde su baskınlarını önlemeye yönelik tedbirlerini aldı. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mazgal ve kanal temizliklerini hızla gerçekleştirerek, su akışını engelleyebilecek tıkanıklıkları ortadan kaldırıyor. Silivri Belediyesi, yoğun yağış süresince tüm ekipleriyle sahada olmaya devam edecek. Muhtemel taşkın ve su baskınlarına karşı kritik bölgelerde hazır bekleyen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da hızla yanıt veriyor.

Vatandaşlar, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda Silivri Belediyesi’ne 444 20 47 numaralı çağrı hattı üzerinden ulaşarak, ekiplerin yönlendirilmesini sağlayabilecekler.