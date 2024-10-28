Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçenin çeşitli noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri kurarak geri dönüşüm faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.

Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri kurmaya başladı. Vatandaşlar, bu merkezlere kağıt-karton, metal, plastik, cam, tekstil, elektronik atık, bitkisel atık yağ ve atık pil olmak üzere 8 farklı türde atık bırakabiliyor. Şu ana kadar Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Yeni Mahalle Dereboyu Caddesi ve Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi’nde kurulan merkezlerle birlikte, ilçede toplamda 8 adet merkez hizmet vermeye başladı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçede daha geniş bir atık toplama ağı oluşturmak amacıyla Yeni Mahalle 125. Yıl Caddesi, Selimpaşa Mahallesi 202. Cadde ve Selimpaşa Mahallesi Lojmanlar Sokak olmak üzere 3 yeni noktada daha Mobil Atık Getirme Merkezi açılacağını duyurdu. Müdürlük, yılsonuna kadar bu merkezlerin sayısını toplamda 27’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.