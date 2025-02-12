Silivri Belediyesi, olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçe genelinde tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek sorunları engellemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde tuzlama ve küreme çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle okullar ve çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalarla, öğrenciler ve yayaların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli önlemler alınıyor.