Silivri Belediyesi 2024 yılı ekim ayı meclis toplantısı birinci oturumu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında ekim ayı meclis oturumu yapıldı. Başkan Balcıoğlu, park ve yeşil alanla ilgili 7 projenin tamamlandığını ifade etti. Değirmenköy, Selimpaşa ve Yeni Mahalle’de 9 yeni parkın yapımının sürdüğünü kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Beyciler, Çeltik, Değirmenköy, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Piri Mehmet Paşa mahallelerimizde devam eden parklarımızın haricinde 7 yeni park projemiz daha bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu projelere başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, halihazırda yapımı süren projeler tamamlandığında Silivri’ye toplamda 23 yeni park ve yeşil alan kazandırılmış olacağını belirtti. Balcıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi’nde Birlik Parkı’nın yakın zamanda açıldığını, Yeni Mahalle İmece Sokak’ta bir parkın daha açılacağını ve sonrasında Kavaklı Mahallesi’nde bir parkın hizmete gireceğini de müjdeledi. Gençler için spor alanlarının da artırıldığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, 18 spor sahası inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Gençlerin ekran başında vakit geçirmek yerine spor sahalarında aktif olmasını sağlamak amacıyla 8 yeni spor sahasının yapımına başlayacaklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, eskiyen 10 spor sahasını da yenileyerek yeniden hizmete sunacaklarını kaydetti.