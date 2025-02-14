Silivri Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Silivri Belediyesi ekipleri, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Lokma ikramı, Uğur Mumcu Meydanı, Vega AVM önü ve Selimpaşa olmak üzere üç farklı noktada gerçekleştirildi. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Silivri’mizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni yürekten kutluyor; bu mübarek gecenin sağlık, huzur, barış ve kardeşlik ortamımızı daha da güçlendirmesini diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tüm dualarımızı kabul buyursun" ifadelerini kullandı.