Silivri Belediyesi, bin 200 dönümlük tarlasında hasat ettiği ayçiçeklerini yağa dönüştürerek, ihtiyaç sahibi 15 bin haneye ulaştırmayı hedefliyor. Şu ana kadar 6 mahallede gerçekleştirilen dağıtımlarda, 5 litrelik ayçiçek yağı toplamda 2 bin 588 adet ulaştırıldı.

Silivri Belediyesi, bin 200 dönümlük tarlasında hasat ettiği ayçiçeklerini yağa dönüştürerek, ihtiyaç sahibi 15 bin haneye ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Danamandıra, Sayalar, Çayırdere, Beyciler, Çeltik ve Yolçatı mahallelerinde 5 litrelik ayçiçek yağı dağıtımı tamamlandı. Şu ana kadar 2 bin 588 adet yağ dağıtılırken, toplamda 18 mahallede dağıtım yapılacağı belirtildi.

Danamandıra Mahallesi’nde 499 haneye, Sayalar Mahallesi’nde 484 haneye, Çayırdere Mahallesi’nde 479 haneye, Beyciler Mahallesi’nde 564 haneye, Çeltik Mahallesi’nde 403 haneye ve Yolçatı Mahallesi’nde 141 haneye yağ ulaştırıldı.

Proje hakkında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Silivri Belediyesi olarak, tarım alanındaki üretimimizi değerlendirerek sosyal yardımlaşmayı önemsiyoruz. 1200 dönümlük tarlamızdan elde ettiğimiz ayçiçek yağını, 15 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. Dayanışma ve birlikteliğin en güzel örneklerinden biri olan bu proje ile hem tarımsal üretimimize katkı sağlıyor hem de vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.