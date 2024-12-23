Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçede ruhsat yenileme ve yeni ruhsat başvurularını tamamlayan esnafları ziyaret ederek ruhsatlarını teslim etti. Başkan Balcıoğlu, esnafın her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçede ruhsat yenileyen ve yeni ruhsat başvurularını tamamlayan esnafları ziyaret etti. Silivri Meze Evi, Antep Sofrası ve Kekik Restoran işletmelerinin ruhsat işlemleri tamamlanarak kendilerine teslim edildi.

Belediye ekiplerinin, esnafların her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Esnafımızın her zaman yanındayız. Ruhsat işlemlerini hızla tamamlayarak onlara destek oluyoruz. İlçemizdeki ticari faaliyetlerin düzenli ve sorunsuz şekilde devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bol kazançlı bir hafta diliyorum” dedi.