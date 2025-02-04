Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi Yusuf Eker’i makamında ağırladı. Ziyaret sırasında, Yusuf Eker, Yörünge Haber İmtiyaz Sahibi Alparslan Ermiş ile birlikte hayata geçirdikleri Silivri Rehber Dergisi’ni Başkan Balcıoğlu’na takdim etti.

Silivri Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi Yusuf Eker, Yörünge Haber İmtiyaz Sahibi Alparslan Ermiş ile birlikte hayata geçirdikleri Silivri Rehber Dergisi’ni Başkan Balcıoğlu’na takdim etti. Ocak-Şubat ayı sayısı yayımlanan dergi, sağlık, spor, tarih, kültür ve sanat gibi hayatın her alanındaki güncel içeriklerden oluşuyor.

Başkan Balcıoğlu, yerel basının önemine vurgu yaparak, "Silivri’nin tanıtımına katkı sağlayan her çalışmayı son derece kıymetli buluyorum. İlçemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak, turizm potansiyelini artırmak ve yerel ekonomiye katkı sunmak adına yapılan her türlü yayın, etkinlik ve projeyi destekliyoruz. Bu doğrultuda yerel basının üstlendiği rolü çok önemli görüyor, ilçemizin sesi olan yayıncılarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.