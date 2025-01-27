Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sezonun son maçında Selimpaşaspor ile Güzelce Spor arasındaki karşılaşmayı tribünden izleyerek heyecana ortak oldu. Selimpaşaspor’un şampiyonluk törenine katılan Başkan Balcıoğlu, kulüp yönetimini tebrik etti ve şampiyonluğun tüm Silivri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşaspor-Güzelce Spor arasındaki sezonun son maçını tribünden takip ederek heyecana ortak oldu. Başkan Balcıoğlu, 2024-2025 sezonunda Birinci Amatör Birinci Grup Şampiyonu olan Selimpaşaspor’un kupa törenine katılarak futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluğun Silivri’nin spor alanındaki başarısını simgelediğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Selimpaşaspor’un Birinci Amatör Birinci Grup Şampiyonluğu, sadece kulüp için değil, tüm Silivri için bir gurur kaynağıdır. Bu zaferde emeği geçen herkesin katkısı büyüktür. Kulüp başkanımız Nursal Bilir’e, İkinci Başkan ve takım kaptanımız Mert Erdinç’e, yönetim kurulu üyelerine, futbolculara ve takımlarının her zaman arkasında duran değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.