Silivri Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Silivri Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu, İSMMMO Başkanı Erol Demirel, Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balcıoğlu, “İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugün meclis salonumuzda gerçekleştirecekleri eğitim için şimdiden başarılar diliyorum. İş birliklerine büyük önem veriyoruz ve bu iş birliklerini her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.