Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Başkan Balcıoğlu, “Biz biliyoruz ki, ‘Silivri birlikte güzel’ anlayışının temel taşları, derneklerimizde sivil toplum kuruluşlarımızda bir araya gelerek oluşturduğu bu güçlü bağlarda saklıdır” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurulu’na katılım sağladı. Kurulda konuşma yapan Başkan Balcıoğlu, “Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin genel kurulunda sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepimizi bir araya getiren bu değerli buluşma, yalnızca bir dernek genel kurulu değil, aynı zamanda tarihimizle, kültürümüzle ve dayanışma ruhumuzla birbirimize sımsıkı bağlı olduğumuzun güçlü bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, toplanma sebeplerinin sadece coğrafya ve kan bağı olmadığını, ortak bir kültürün ve değerler olduğunu ifade etti. Bulgaristan’da yaşayan vatandaşlarla olan bağın ortak bir geçmişe dayandığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Bulgaristan’daki soydaşlarımızla olan bağlarımız; geçmişten bugüne uzanan dayanışmamızla, ortak mücadelemizle ve insanlığa kattığımız değerlerle yoğrulmuş bir geçmişe dayanır. Bu bağlar, sadece geçmişimize duyduğumuz bir özlem değil, aynı zamanda geleceğimizi birlikte inşa etme kararlılığımızın da bir ifadesidir” diye konuştu.

Silivri’de yaşayan göçmenlerin zorlu yolculuklarla yerleştiklerine değinen Başkan Balcıoğlu, kurulan her evin ve atılan her adımın güçlü bir dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı. Bulgaristan’dan gelen vatandaşların katkılarını anlatan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de yaşayan göçmen kökenli vatandaşlarımız, kültürümüzün, geleneklerimizin ve değerlerimizin yaşatılmasında en büyük rolü üstlenmiştir. Sizlerin bu katkıları, yalnızca geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğin bir teminatıdır” ifadelerine yer verdi.

Silivri’nin güzelliklerinin yalnızca doğasından olmadığını aktaran Başkan Balcıoğlu, “Silivri’nin güzelliği, yalnızca doğal zenginlikleri ya da fiziksel yapılarıyla değil, burada yaşayan insanların oluşturduğu toplumsal bağlarla, sahip olduğu kültürel çeşitlilikle anlam kazanıyor” şeklinde konuştu. Bulgaristan’dan Silivri’ye uzanan tarihin acılara ve zorluklara dayandığını bildiren Başkan Balcıoğlu, bu acıların büyük bir umut ve dayanışma hikayesi olduğuna dikkat çekti.

“Silivri birlikte güzel!”

Göreve başladığı ilk andan itibaren Silivri’de yaşayan tüm vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlediğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, ayrım yapmadan tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmayı ilke edindiği vurguladı. Göçmen kökenli vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarını destek verdiklerini anlatan Başkan Balcıoğlu, “Göçmen kökenli vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamlarına destek vermek, geleneklerini yaşatmalarına katkıda bulunmak bizim için her zaman bir öncelik oldu. Çünkü biz biliyoruz ki, ‘Silivri birlikte güzel’ anlayışının temel taşları, derneklerimizde sivil toplum kuruluşlarımızda bir araya gelerek oluşturduğu bu güçlü bağlarda saklıdır” dedi.