Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarih boyunca kurulmuş 16 büyük Türk Devleti’nin bayrakları ve hükümdarlarına ait büstlerin Silifke’de en güzel yerini aldığını bildirdi.

Türk Büyükleri Anıtını gezerek incelemelerde bulunan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, “Milli tarih bilincini canlı tutmak adına dünya tarihinde iz bırakan, Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Avar İmparatorluğu, Hazar imparatorluğu, Uygur Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar, Altınordu, Büyük Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu hükümdarlarının ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerini Doktor Erdinç Şahin asma yaya köprüsü çıkışına yerleştirdik. Büyük Hun İmparatorluğu ile başlayıp Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar kurulan büyük Türk devletleri daima dünya tarihini şekillendirmiştir. Aziz Türk Milletinin kendi kimliğini muhafaza ederek bugünlere getirmesi, 17 Büyük Türk Devletinin ve bugün burada dalgalandırdığımız bayraklarla simgelenen bağımsızlık sevdamız ile devlet geleneğinin varlığı sayesindedir. Tarihi şan ve şerefle dolu olan büyük Türk milleti mensubu olduğumuz için gururluyuz. Atalarımızdan aldığımız bu kutsal mirası büyük Türk milleti olarak milli ruh ve duygularla daima ileriye taşıyacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarih boyunca kurulmuş 16 büyük Türk Devleti’nin bayrakları ve hükümdarlarına ait büstlerin Silifke’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.