Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, belediye olarak ilçeye bağlı Toros mahallesinde hizmete sunacakları buz pistinin 1 Ocak 2023 tarihinde açılacağını duyurdu.

Toros mahallesi kapalı pazar yeri yanında halka açık ücretsiz olarak hizmete açacakları buz pistinin 45 gün açık kalacağını bildiren Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, buz pistinde incelemelerde bulundu. Başkan Altunok yaptığı açıklamada, “Belediye olarak hizmete açacağımız buz pisti 45 gün boyunca halkımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetinde olacaktır. Buz pistinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz eğitmenlerden buz pateni konusunda eğitim de alabileceklerdir. Okul döneminde çok yorulan öğrencilerimizin yorgunluklarını atmaları ve eğlenmeleri için hizmete açacağımız piste 7 yaş üstü gruplar alınacaktır. 23 Ocak’ta sömestre tatiline girecek olan öğrencilerimize karne hediyesi olarak ta sunacağımız bu hizmetten tüm halkımız ücretsiz olarak faydalanacaktır. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yaptığımız bu yatırımların geleceğe yapılan bir hizmet olduğuna inanıyorum. Bu hizmetimizle birlikte gençlerimiz ve çocuklarımızı da bu spor dalına teşvik etmeyi hedefliyoruz. Tamamı doğal buzdan oluşan alanın etrafı da pist korkulukları ile kapatılarak halkımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın güvenle spor yapabilmelerine imkan sağlanacaktır. Öğleden önce Saat 11.00’de başlayıp akşam 19.00’da sona erecek olan buz pistinde günde 9 seans uygulanacaktır. Pistten aynı anda 30 kişi faydalanabilecektir. Patenlerini giyen çocuk ve gençlerimiz bu salonda hem eğitmenlerden ders alacak hem de buz pistinde kayabileceklerdir. Gençlerimiz bu pistte spor yaparken her ne kadar hava soğukta olsa sporun sıcaklığını gönüllerinde hissedeceklerdir” dedi.