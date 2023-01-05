Silifke Belediyesi tarafından Toros Mahallesi İnce Mehmet Caddesi üzerine 40 metre uzunluğunda asansörlü bayrak direği dikildi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Toros Mahallesi İnce Mehmet Caddesi üzerine yapılan Türk bayrağını işçilerle birlikte dikti. Altunok, “Şanlı Türk Bayrağımızı bugün burada dalgalandırmaya başladık. Türkiye’de ilk 5’e giren yükseklikteki Türk Bayrağımızı, şehrimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Silifke Belediye Başkanı Altunok ayrıca, “Toros mahallesi İnce Mehmet caddesi üzerine diktikleri 40 metrelik Türk bayrağının saatte 160 kilometre esen rüzgar hızına göre ayarlı ve asansör sistemli bayrak direğinde 8x12 metrelik Türk Bayrağını dalgalandıracağız” diye konuştu.