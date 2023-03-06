Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, 1984-86 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Avukat Cavit Paker’i evinde ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Değerli büyüğümüz Cavit Paker beyi yaşadığı Taşucu mahallesindeki evinde zaman zaman ziyaret ediyorum. Geçmiş dönemlerde Silifke Belediye Başkanlığı yapmış olan değerli büyüğümüz Avukat Cavit Paker’in tecrübeleri bizim için değerlidir. Zaman zaman kendisini ziyaret ederek belediye hizmetleri hakkında sohbet ediyoruz. Belediye hepimizin hizmet etmek ve kenti güzel konuma getirmek için talip olduğumuz bir kurumdur. Bizde bu konuda görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemiz ve halkımız için faydalı hizmetlerin gerçekleştirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek Silifke merkezi ve Taşucu mahallesinde devam eden belediye çalışmaları hakkında eski Başkan Paker’i de bilgilendirdiği öğrenildi. Başkan Altunok ziyaretinde Avukat Paker’e bir çiçek ve bir de plaket verdi. Kendisini ziyarete gelen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Silifke Belediye eski Başkanlarından Avukat Cavit Paker, “Yaklaşık dört yıldır belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüten Sadık Altunok’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Azimli, kararlı ve çalışkan kişiliği ile hem Taşucu’muza hem de ilçemiz Silifke’ye başarılı hizmetler sunmaktadır. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Ziyareti ile beni mutlu etmiştir, kendisine bu nezaketinden dolayı teşekkür ederim” dedi.