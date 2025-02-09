Mersin Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezini Silifke’ye kadar götürerek ‘Gece Gözlem Etkinliği’ düzenledi.

Silifke Belediyesi, Medcem ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşlığını yaptığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek sunduğu ‘Gece Gözlem Etkinliği’nde gökyüzü meraklıları Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn’ü görme şansı yakaladı. Bu eşsiz astronomik olaya şahit olan Mersinliler hayranlıklarını gizleyemedi.

"Mercan Bilim Merkezi olarak her yerdeyiz"

Silifke’nin Taşucu Mahallesi’ne giderek kentin her yanındaki bilim meraklılarıyla buluşmaya çalıştıklarını söyleyen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, "Yoğun katılım var ve biz bu durumdan çok memnunuz. Mercan Bilim Merkezi olarak her yerdeyiz. Çocukların ve ailelerin ilgisi çok güzel. Halkımızla teleskopları buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Onlara kilometrelerce uzaktaki gezegenlerimizi göstermekten de oldukça mutluyuz. Bugün burada Mars, Jüpiter ve Satürn’ü gözlemliyoruz. Astronomlarımız ve eğitmenlerimizle geldik. Bizleri burada misafir ettikleri ve vatandaşlarımızla bu hizmeti buluşturdukları için bütün paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok kalabalıktı ve güzel geçti"

Mercan astronomlarının desteğiyle nadir görülen bu gök olayına, 525 yılda bir gerçekleşen bu doğa olayına şahit olduklarını söyleyen Medcem Aziz Sancar Bilim Okulu Koordinatörü Halil Gümüş, "Çok kalabalıktı ve güzel geçti, çok memnunuz. Bir tek havanın soğuk olması çocukları üzdü ama etkilemedi. Bugün Mars, Satürn ve Jüpiter’i gözlemledik. Şubat ayında tekrardan bir araya gelmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Çocuklar gökyüzünün büyülü dünyasında kayboldu

Gezegenleri izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Ali Asım Kılınç, "Gezegenlerle ilgili belgeseller izlemeyi ve görsellerine bakmayı çok seviyorum. Bugün de Jüpiter’i gördüm, çok güzeldi" ifadelerini kullanırken, gezegenleri görmek için heyecanlı bir şekilde geldiğini söyleyen Asya Özmucur ise "Çok güzeldi, gayet beğendim. Satürn’ü ve Jüpiter’i çok severim. Bugün Satürn’ü gördüm ve çok beğendim" şeklinde konuştu.

Silifkeliler ailecek keyifli vakit geçirdi

Çocukları ve eşiyle gözleme geldiklerini söyleyen Ayça Özmucur, "Yakın zamanda evimize bir teleskop sipariş ettik. Kitaplardan dolayı çocukların merakı gelişti. O yüzden bugün böyle bir etkinlik olduğunu öğrendik, kaçırmak istemedik. Biz de çok heyecanlıydık, çok güzel bir etkinlik. Ailecek bu tarz etkinliklere çok meraklıyız, elimizden geldiğince kaçırmamaya çalışıyoruz" diyerek güzel bir deneyim olduğunu söyledi.