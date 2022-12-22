Silifke Tenis Kulübü tarafından düzenlenen törende başarılı tenisçiler ödüllerini Belediye Başkanı Sadık Altunok’un elinden aldılar.

Başarılarından dolayı tenis turnuvası şampiyonlarını kutlayan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Sporcularımızın aldıkları bu başarıyı paylaşmak ve onların motivasyonunu artırmak için biz de belediye olarak bu turnuvaya katkı ve katılım sağlayarak tenisçilerimizi ödüllendirdik. Son günlerde ilçemizde sporun her branşında mücadele eden takımlarımızın sağladığı başarılar bizleri mutlu etmektedir. Silifke’mizin adını spor alanında başarıyla duyuran tüm sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi ve değerli sporsever halkımızı yürekten tebrik ediyorum. Tenis Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada başarı gösteren her bir sporcumuzu ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek turnuva şampiyonlarının ödüllerini kendi elleriyle verdi.

Bayram Ali Öngel Spor Tesislerinde düzenlenen ödül töreninde bayanlar kategorisinde Yağmur Yıldırım, Hediye Kasapoğlu, Erkekler B kategorisinde A. Kemal Öcal, Serhat Gündoğan, Erkekler A kategorisinde Cem Katarcı, Yusuf Türe, Erkekler Masterler Kategorisinde Cabir Çok, Aziz Yıldırım, Çift erkekler kategorisinde Tufan Doğru, Aziz Yıldırım, Hakan Yaşasın Kubilay Işık, Karışık çiftlerde ise Medet Yıldırım, Hira Yıldırım, Özge Soldan ve Uyku Uygungül ödül aldılar. Silifke Tenis Kulübü Şube Sorumlusu Murat Arayıcı’da ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Spora ve sporcuya destek veren Belediye Başkanı Sadık Altunok bugünde tenis kulübü olarak düzenlediğimiz turnuvaya katkı sunmuştur. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sadık Altunok’a teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm tenisçilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.