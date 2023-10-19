Mersin’in Silifke ilçesinde ceviz üretimi yapan üreticilerin günlerce süren kabuk soyma derdi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin hediye ettiği ceviz soyma makinesi ile sona erdi.

Her hasat zamanı ceviz soyma zorluğunun derdine düşen üretici için üretimin en zor aşamasını soyma kısmı oluştururken, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesinin yerinde incelemeler yaparak Silifke ilçesi Cambazlı Köyü Sulama Kooperatifine teslim ettiği makine, üreticilerle buluştu ve toplanan cevizleri soymaya başladı. Günler alan soyma işleminde hem zaman hem de iş gücü açısından kayıp yaşayan üreticiler, günler alan yaklaşık 1000 kilogram cevizi soyma işlemini makine sayesinde birkaç saat içinde tamamlayabilir hale gelirken, gelen makine ağırlıklı olarak soyma işlemini gerçekleştiren üretici kadınları mutlu etti.

“Üreticilerimiz ceviz soyma zahmetinden kurtuldu”

Teknik ekip olarak mahalleleri gezerek yerinde incelemeler yaptıklarını ve hangi mahallelere ceviz soyma makinesi verilmesi gerektiğini tespit ettiklerini kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat teknikeri Ramazan Üredi, “Bu yıl Anamur Sugözü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Mezitli Tepeköy Sulama Kooperatifi ve Silifke Cambazlı Sulama Kooperatifine 3 adet ceviz soyma makinesini teslim ettik. 2023 yılında üreticilerden toplam 3 adet ceviz soyma makinesi talebi geldi. Makinemiz saatte yaklaşık 1000 kilogram ceviz soyma kapasitesine sahip. Üreticilerimiz sabahtan akşama kadar topladıkları cevizleri, akşam bir saatte temizleyebiliyorlar. Bu sayede üreticilerimiz, ceviz soyma ile uğraşmaktan kurtuldular” dedi.

“Daha önce ceviz soyma işlemi günlerce sürüyordu”

Cambazlı Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Şuayip Dölek de bugüne kadar elleriyle soydukları cevizleri artık makineyle soyacaklarını söyleyerek, büyük bir yükten kurtulduklarını ifade etti. Dölek, “Bu makine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın armağanıdır. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bu makineyi bize armağan etmesiyle, özellikle kadınlar büyük bir iş yükünden kurtuldu. Makine gelmeden önce kilolarca cevizi günlerce elimizle soyuyorduk. Bu da zaman kaybına yol açıyor ve bedenen çok yorucu oluyordu. Makine bizi büyük bir yükten kurtardı. Makineden herkes memnun” ifadelerini kullandı.

“Makine sayesinde hem zamandan kazanıyoruz hem de beden yorgunluğu olmuyor”

Ceviz soyma makinesinin 40-50 kilo cevizi 10 dakika gibi kısa bir sürede soyabildiğini ve kendilerini büyük bir zahmetten kurtardığını kaydeden ceviz üreticilerinden Ali Yetkin, “Makineyle işler daha kolay. Hem zamandan kazanıyoruz, hem beden yorgunluğu olmuyor. Ayrıca kısa sürede daha çok iş yapıyoruz. Başkanımıza, köyümüze yardım ettiği için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Ceviz soyan bir makinenin olduğunu daha önce bilmediklerini belirten bir başka ceviz üreticisi Neslihan Yetkin de “Bu cevizleri tarladan topluyor, günlerce soymaya uğraşıyorduk ve ellerimiz kapkara oluyordu. Şimdi makine sayesinde 2 kasa cevizi 10 dakikada soyuyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetleri görünce çok memnun oluyoruz" diye konuştu.