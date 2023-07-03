Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve benzettiği Silifke’de yer alan Taşucu Atatürk Evi’ni restore etti. Atıl vaziyette olan ev, yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Atatürk’ün Mersin’e olan hassasiyetini bilerek, onun bıraktığı miraslara sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, “2005 yılında yapımı tamamlanan ve atıl vaziyette terk edilmiş olan Atatürk Evi’nin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Bu çerçevede bahçe ve peyzaj çalışmaları, ahşap değişimi, kullanılmaz hale gelen panjur gibi kısımların tamir edilmesi ve boya yapılması gibi bakım ve onarım çalışmalarıyla Atatürk Evi’nin adına yakışır bir yere dönüştürdüklerini ifade eden Yıldız, “Burayı sosyal bir tesis haline getirdik. Mersinli hemşehrilerimizle birlikte, Mersin’e gelen tüm misafirlerimizi Taşucu Atatürk Evi’nin yeni halini görmeye bekliyoruz” dedi.