Engelliler ve toplumun diğer fertleri arasında yeni bir olumlu etkileşim modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen “Ruhun Yelkenleri” projesi çerçevesinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’nda yelkenli yarışı ve çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi.

Engelliler ve toplumun diğer fertleri arasında yeni bir olumlu etkileşim modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen “Ruhun Yelkenleri” projesi çerçevesinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’nda yelkenli yarışı ve çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteği, Rusya Beyaz Baston Derneği, Tarsus Kent Konseyi Engelliler Meclisive Tarsus Engelliler Platformu’nun işbirliğinde hazırlanan "Ruhun Yelkenleri" projesinin 2. Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günleri çerçevesinde yelken yarışı ve çevre temizliği etkinlikleri düzenlendi.

Rusya, Türkiye, Ermenistan, Litvanya ve Nepal’den katılan toplam 34 engeli ilk olarak 2 yelkenli ile birlikte Taşucu Limanından Akdeniz’in serin sularına açıldılar. Yaklaşık 1 saatlik tur sonrasında yeniden Taşucu Limanına yanaşan engelliler daha sonra liman içerisinde çevre temizliği yaptılar.

Etkinlikte konuşan Proje Yöneticisi Oleg Kolpashchikov, “Ruhun Yelkenleri projesi engelli insanları bir araya getiren bir projedir. Burada ekstabiliti denen bir şey geliştiriyoruz. Engelli insanların gizli kalmış yeteneklerini geliştiriyoruz. Bugün Taşucu’ndan yelkenlerimizle açılıp, sokakları temizledik. Bizim projemize Rusya, Türkiye, Ermenistan, Litvanya ve Nepal’den toplam 34 engeli katıldı” dedi.

Yaklaşık 5 yıldır “Ruhun Yelkenleri” projesini birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Aslan, “Ruhun Yelkenleri projesinde 2 yıldır da Türkiye’de Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günleri gerçekleştiriyoruz. Mersin’de bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu projeyi Akdeniz Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Tarsus Engelliler Platformu ve Rusya Beyaz Baston Derneği ile birlikte yapıyoruz” dedi.