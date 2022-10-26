Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 154 okul yapımını kapsayan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü çerçevesinde Silifke’de yapılacak olan anaokulunun yeri belirlendi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Silifke Anaokulunun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Aslaner, Yeni Mahallede bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak olan anaokulunun 2 bin 700 metrekare açık 660 metrekare kapalı alandan oluşacağını ifade etti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, yoğun çabalar sonucu ilçeye yeni bir anaokulu kazandırmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

"Eğitime yapılan yatırımlar geleceğimize yapılan yatırımlardır" diyen Kaynar, “Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan ulusal eğitime katkı protokolü sonrasında Genel Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek okullardan birinin de ilçemizde yapılmasını istedik. Yapılan araştırmalar sonucu Silifke’ye bir Anaokulu yapılmasına karar verildi. Böyle bir okulu ilçemize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.