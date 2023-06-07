Mersin’in Silifke İlçesi Göksu Deltasında sürdürülebilir tarım için bitki koruma ürün ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi projesiNİN hayata geçirildiği bildirildi.

Silifke Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde bir çok kuruluşun destek verdiği projede Göksu Deltasında bulunan 15 mahallede uygulama başladı. Göksu ırmağının taşıdığı alüvyon topraklarla verimli hale gelen Göksu Deltasında her geçen gün artan tarım ilaçlarının kullanımı ve beraberinde getirdiği ambalaj atıklarının verdiği zararı önlemek amacı ile geliştirilen proje, Kurtuluş Mahallesinde hayata geçirildi.

Proje için Kurtuluş Mahallesinde yapılan törene Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ile ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Silifke Tarım Müdürü Yusuf Gün, “Göksu Deltası ovası, Dünyadaki 14 Ramsar sözleşmesine bağlı sulak alanlardan birisi. Akgöl ve Paragöl lagünlerini içinde barındıran deltada 332 kuş türü bulunuyor. Bu arada deniz ve Nil kaplumbağalarının yumurtlama sahası olması, Akdeniz Fokunun da buna eklenmesi ile birlikte Göksu Deltası dikkat çeken önemli sulak arasında gösterilmektedir” dedi.

“Verimli toprakları bulunan deltamızda 15 mahallemiz bulunmaktadır” diyen Gün, “Burada yaşayan insanlarımız geçimlerini bu verimli topraklardan karşılamaktırlar. Tarımsal alanda önemli başarılar kazanılan deltada, tarımsal üretimin olmazsa olmazı bitki koruma çalışmaları ile birlikte ambalaj atığı sorununu da beraberinde getirmektedir. Çevre ve bu çevrede yaşayan canlılar açısından son derece tehlikeli olan tarımsal ilaçlama ambalaj atıkları bilinçsizce çevreye atılmakta ve çevre kirliliğinin yanı sıra toprak, su bitki kirliliğine yol açmaktadır. Bunları göz önüne alarak hazırladığımız proje ile Göksu Deltasının verimli ovasında bulunan 15 mahallemizde ürün deseni ve tarımsal yoğunluklar da dikkate alınarak 50 adet konteyner dağıtımı yapılacaktır. Üreticilerimiz yaptıkları ilaçlama sonrasında oluşan bitki koruma ambalaj atıklarını, dağıtımı yapılan konteynerlere atacaklar ve ilçe belediyemiz de bu atıkları çevreye zarar vermeden imha edileceği yere nakliyesini sağlayacaktır. Atıklar Medcem Çimento fabrikasına gidecek ve burada canlı ve çevre açısından son derece tehlike arz eden tarım ilaçları ambalaj atıkları çevreye zarar vermeden yakılarak imha edilecektir. Hayata geçecek olan proje sayesinde yıllık olarak yaklaşık 15, 20 bin kg ambalaj (plastik) atığı çevreye zarar vermeden binlerce derecede yakılarak imha edilecektir. Bugün başlayacak uygulama ile çevre sağlığı açısından önemli bir sorun giderilmiş olacaktır. Proje çerçevesinde Arkum’a 4, Atakent’e 4, Atayurt’a 11, Atik’e 3, Bahçe’ye 2, Bolacalıkoyuncu’ya 1, Burunucu’na 2, Çeltikçi’ye 1, Gazi’ye 1, Gülümpaşalı’ya 2, Kabasakallı’ya 1, Kuruluş’a 6, Sökün’e 4, Taşucu’na 2 ve Ulugöz’e 1 adet olmak üzere toplamda 50 konteyner dağıtımı gerçekleştirilecektir” diye konuştu.