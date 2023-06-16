Belediye olarak Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye destek verdiklerini bildiren Altunok, Göksu Deltasında bulunan 15 mahallede uygulamaya başladıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Silifke Belediye Başkanı Altunok, “İlçe Tarım Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüttüğümüz Göksu deltasında sürdürebilir tarım için bitki koruma ürün ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi projesine biz de destek veriyoruz. Verimli topraklara sahip Göksu deltasında artan tarım ilacı kullanımının beraberinde getirdiği ambalaj atıklarının çevreye verdiği zararı önlemek amacı ile geliştirilen projede 50 adet konteynerinin dağıtımına başladık. İlçemizde verimli topraklara sahip Göksu deltamızda yaklaşık 15 mahalle yer almaktadır. Çevre ve bu çevrede yaşayan canlıları tehdit eden tarımsal ilaçlama ambalaj atıklarının canlılara ve çevreye zararı ortadan kaldırmak amacıyla ilk etapta 50 adet konteyneri Arkum, Atakent, Atayurt, Atik, Bahçe, Bolacalıkoyuncu, Burunucu, Çeltikçi, Gazi, Gülümpaşalı, Kabasakallı, Kurtuluş, Sökün, Taşucu ve Ulugöz mahallelerimize ulaştırdık. Bu çalışmamızın asıl amacı tarımla uğraşan üreticilerimiz yaptıkları ilaçlama sonrasında oluşan bitki koruma ambalaj atıklarını, dağıtımını yaptığımız bu konteynerlere atacaklar ve biz de belediye olarak bu atıkları çevreye zarar vermeden imha edilecek olan alana nakliyesini sağlayacağız. Kurumlar arası işbirliği ile yürütülen bu proje sayesinde yıllık 15-20 bin kg ambalaj (plastik) atığı çevreye zarar vermeden imha edilecektir. Çevre sağlığı ve canlılar için büyük önem arz eden bu projeye belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.