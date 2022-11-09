Mersin’in Silifke ilçesinde eylül ve ekim aylarında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’in Silifke ilçesinde eylül ve ekim aylarında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylül ve ekim ayları içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 119 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 22’si cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan aynı dönemde hırsızlık ve dolandırıcılık konularında 33 olay aydınlatılırken, 37 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 14’ü tutuklandı.