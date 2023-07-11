Mersin'in Silifke ilçesinde LGS’den 500 tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Silifke’de 2023 Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren ve bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrenciler, ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Silifke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, ilçenin eğitimde her zaman başarılı olduğunu, 2023 LGS sınavında da 2 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Sezgin, Silifke genelinde bin 720 öğrencinin LGS sınavlarına katıldığını, 2 öğrencinin 500 tam puan aldığını, 23 öğrencinin yüzde 1’lik, 26 öğrencinin yüzde 2’lik ve 194 öğrencinin ise yüzde 10’luk dilimde yer aldığını söyledi.

500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Gülsen Nur Keçili de, LGS’ye anlayarak, zamanı verimli kullanarak hazırlandığını ve bol bol kitap okuduğunu ifade etti.

Galatasaray lisesinde okumak istediğini belirten Keçili, “Üniversite eğitimimi de yurt dışında iyi bir üniversite okuyarak, ülkeme faydalı birisi olmak istiyorum” dedi.

İstanbul Erkek Lisesi veya Galatasaray Lisesinde eğitimini sürdürmeyi çok istediğini belirten bir diğer öğrenci Ali Buğra Uyduran da, “LGS sınavından 500 tam puan alacağımı biliyordum. Çünkü çok çalıştım, LGS için 7. sınıfta çalışmaya başladım. Bol bol kitap okuyup, sürekli testler çözdüm. İnşallah istediğim liseyi okuyup iyi bir elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner öğrencilere başarı belgesi verdi.Diğer protokol üyeleri ise öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.