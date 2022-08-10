Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez lavanta balı üretimi yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez lavanta balı üretimi yapıldı.

Kavak Mahallesinde Şehbal Kurtar’ın 14 dönümlük lavanta bahçesine deneme amaçlı 20 adet arı kovanı koyan bal üreticisi Hamdi Atalay, ilk bal sağımını yaptıklarını, verimden memnun olduklarını söyledi.

Lavanta bahçesi sahibi Şehbal Kurtar ile birlikte deneme amaçlı yaptıkları lavanta balında yüksek kalite yakaladıklarını ifade eden Atalay, “Tadı, aroması, rengi ve koyuluğu ile yüksek kalitede lavanta balı elde ettik. 20 kovanla deneme amaçlı başladığımız bu işi geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Toplamda 60 adet arı kovanımız vardı. Burada 20 kovanını kullanmıştık. Bundan sonra tüm kovanlarımızı lavanta bahçesi yanına getireceğiz” dedi.

Lavanta balını tadanların memnun kaldığını söyleyen Atalay, “Bu yıl hem normal kır balı hem de lavanta balı ürettik. Farklı kişilere iki balın da tadımını yaptırdık. Balı yiyenler lavanta balının aromasının ve tadının daha güzel olduğunu söylediler” diye konuştu.

Alternatif ürün olarak 14 dönümlük lavanta bahçesi yaptığını söyleyen Şehbal Kurtar, “Silifke bölgesinde 2018 yılında ilk kez alternatif ürün olarak lavanta ekimi yaptım. Bizlerden örnek alan bir çok kişi de üretim yapmaya başladı. Böylelikle lavanta bahçeleri giderek çoğaldı. Bir çok lavanta üreticisi sadece ürünün çiçeğini alıp yağını çıkartırken, biz bir yandan lavanta çiçeği ile arıları beslerken diğer yandan hasat döneminde lavantaları biçip yağını çıkartıyoruz. Arıların hiçbir zararı olmadığı gibi lavantaların döllenmesinde de çok faydası oluyor. Lavanta bu bölgede insanların yeni bir gelir kapısı oldu” dedi.