Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının sayısını her geçen gün artıran MESKİ, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Kum mevkiinde 2 yeni terfi istasyonu ve yaklaşık 9 bin metre HDPE boru hattı imalatını yaparak, bölgenin atık sularını Silifke Atıksu Arıtma Tesisine iletiyor. Yaklaşık 15 bin metre ilave şebeke hattı imalatı yapan MESKİ, bölgenin kanalizasyon hattı sorununa çözüm getiriyor.