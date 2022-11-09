Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2022 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde birçok suçtan aranan kişiler yakalandı.

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit hakaret, 2312 sayılı kanuna aykırılık, kasten yaralama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, taksirle ölüme neden olma, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 119 şahıs yakalandı.

11 yıl 3 ay infazı bulunan M.T, 6 yıl 6 ay infazı bulunan N.Ç , 5 yıl 4 ay infazı bulunan A.S ,3 yıl 1 ay infazı bulunan F.İ , 5 yıl infazı bulunan V.B 4 yıl 2 Ay infazı bulunan M.K, 3 yıl 9 ay infazı bulunan H.S, 3 yıl 4 Ay infazı bulunan K.A, R.O.S. ve M.Z.Y ,3 yıl 1 Ay infazı bulunan S.P. ve O.H. ve 2 yıl altı infazı bulunan 22 şahıs Silifke Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Evden Hırsızlık, Otodan Hırsızlık, Motosiklet Hırsızlığı, Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı olayları, Bilişim Yolu İle Hırsızlık, Yağma (Gasp),Dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 33 olay aydınlatılmış, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 37 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, 14 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Silifke Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.