Kurum içi dijital dönüşüm çalışmalarının sürdürüldüğü Silifke Belediyesi’nde, ruhsat başvuru süreçlerini daha güvenli ve pratik kılacak e-Ruhsat uygulamasının hizmete gireceği bildirildi.

Göksu otelde mimar ve inşaat mühendisleri bilgilendirme toplantısına katılan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, E-Ruhsat uygulaması ile de yeni nesil belediyecilikte öncü olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Toplantıda konuşan Başkan Altunok, “Silifke Belediyesi olarak teknolojik gelişmelerin ışığında her zaman vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hızla gelişen ve büyüyen bir Silifke’miz var. Bu nedenle imar konusuna büyük önem veriyoruz. Silifke’mizi sizlerin de desteği ile birlikte yeniden imar edeceğiz. Yaşanabilir bir Silifke için siz değerli mimar ve mühendis arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde projeler üreteceğiz. Sizin fikirleriniz bizim içim çok önemlidir. Sektörde yer alan firmaların, çalışanların ve vatandaşların işlerinin kolaylaştıracak E-Ruhsat Uygulaması sayesinde başta Yeni İnşaat Ruhsatı olmak üzere tüm ruhsat başvuruları ve bağlantılı süreçleri online olarak yapılabilecek. Sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapacak olan malikler ve bunların proje sahipleri, hem ruhsat başvurularını bu sistem üzerinden yapabilecek hem de süreç ile ilgili tüm dokümanları online olarak uygulamaya yükleyebilecekler. Bu sayede evrak kontrolü ve harç bedeli ödeme gibi sebeplerle belediyenin İmar Şehircilik Müdürlüğü’nü ziyaret etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Hem proje sahipleri hem de kurum raportörleri ruhsat süreçlerini online olarak E-Ruhsat modülü üzerinden yürütecekler. Bu uygulama ile beraber İmar Ruhsat Süreçlerinin şeffaflaşması, hızlanması ve vatandaşların yaptıkları ozalit ve ulaşım masraflarının minimuma inmesini hedefliyoruz. E-Ruhsat uygulaması şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Mimar ve inşaat mühendislerinin sinevizyon aracılığı ile bilgilendirme yapıldığı toplantıya Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Enes Buğra Genç, Hüseyin Koçak, Belediye Meclis Üyesi Rahmi İlik, Plan ve Proje Müdürü Atilla Yılmaz katıldılar.