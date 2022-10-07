Mersin’in Silifke ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlidi Nebi Haftası birlikte kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde İlahiyatçı Yazar Mahmut Toptaş tarafından konferans verildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlidi Nebi Haftası birlikte kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde İlahiyatçı Yazar Mahmut Toptaş tarafından konferans verildi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Silifke’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İlahiyatçı Yazar Mahmut Toptaş tarafından konferans verildi.

Konferans programına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Seri Doğru, din görevlileri katıldı.

Müftü Doğru yaptığı konuşmada, din hizmetinin hayatın merkezinde olan bir hizmet olduğunu, insanın, doğumundan ölümüne kadar devam eden süreçte din hizmetinden faydalandığını, kısacası bu hizmetin hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade etti.

İlahiyatçı Yazar Mahmut Toptaş ise konferansında din görevlisinin toplumdaki etkin rolüne işaret ederek nerede görev yapıyor olursa olsun her bir din görevlisinin kendi şartlarına uygun bir çalışma yapması gerektiğini, toplumda artan kötülüklere karşı iyilik ve güzellikleri arttırmanın gayreti içerisinde olmaları gerektiğini anlattı.