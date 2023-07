Mersin'in Silifke ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle toprakla buluşturulan atalık sarı buğdayın hasadı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, unutulmaya yüz tutmuş atalık tohumları gün yüzüne çıkarmak amacıyla 2020 yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte başlattığı ‘Yerel buğday çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması’ projesi kapsamında dağıtılan atalık tohumları toprakla buluşturan üreticiler, hasat sevincini Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte yaşadı.

Pelitpınarı Mahallesi’ndeki hasat töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hasadın bereketli olmasını dileyerek, "Toprak ekin ekeni, ekine bakanı, zamanında buğdayının gübresini vereni, zamanında hasat edenin de ürününü bol miktarda verir. Ama çiftçilerimiz bunu yaparken de verdiği emeğin karşılığını almak ister. Harcadığı paranın karşılığını almak ister. Sattığı üründen önce masrafını çıkartıp kalan parayla da çoluğuna çocuğuna iyi bir rızk kazanmak ister” dedi.



“Tarıma çok büyük bütçeler ayırdık”

Belediyelerin verdiği destek ile bakanlıkların sağlaması gerekenlerin karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Seçer, “Ama bizim gibi ziraatı bilen bir ziraat mühendisi olunca, göreve gelir gelmez biz tarıma çok büyük bütçeler ayırdık. Öyle Pelitpınarı’nda 5 üretici ile bir sezonu geçirmedik. 58 üretici bu ürünü ekti. Farklı köylerdeki üreticilere bölüştürdük. Üreticilerimize 100 kilometre sulama borusu, 60 kilometre HDPE plastik boru desteğinde bulunduk. 40 kilometre çelik borularımızı üreticilerimizle buluşturmak üzere fabrikadan istedik” diye konuştu.

Besicilikle uğraşan çiftçilere yem desteği ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteği sağladıklarını kaydeden Seçer, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Bu çerçevede Çaltıbozkır Mahallesi’nde lavanta üretimi ile yağ elde edilmesini sağlayan distilasyon ünitesi ve ekipman desteği sağladıklarını söyleyen Seçer, “Değişik bölgelerde üretim yapan çiftçilerimize ihtiyaçları doğrultusunda erik boylama, zeytin boylama, ceviz soyma, üzüm sıkma makinesi gibi pek çok alet ve ekipman desteği sağladık” ifadelerini kullandı.



“Üreticinin sorununu bilen, derdini anlayan her kurumla proje yapmaya hazırız”

Silifke’de 155 arı yetiştiricisinin Büyükşehir Belediyesinin ekipman desteğinden faydalandığını, bununla birlikte konar göçer vatandaşlara güneş paneli desteği sağladıklarını ve 350 adet güneş enerjisi paneli desteğinden 42’sinin Silifke’ye verildiğini aktaran Seçer, “Bunları üreticilerimize yüzde 50 hibe destek ile veriyoruz. Bizler bunları bedava verdiğimizde bir değeri kalmıyor. Bir malın kıymetli olabilmesi için yarısını biz, yarısını da üreticiler karşılıyor. Bu şekilde üreticimizin derdine derman oluyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde budama, bitki besleme, gübre kullanımı ve daha birçok konuda eğitimler vererek üreticilerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Seçer,

“Hayvan yemi, fide, sulama borusu dağıtılır. Kooperatifler, Ziraat Odaları başta olmak üzere, üretici ile diyalog kuran her bölgede onların derdini, sorununu bilen, kurumlarla her türlü projeyi yapmaya hazırız” dedi.



“Projenin asıl amacı, unutulmaya yüz tutmuş tohumlarımızı gün yüzüne çıkarmak”

Büyükşehir Belediyesinin hiçbir projesinde parti ayrımcılığı yapılmadığını ve buna asla müsaade etmeyeceğinin altını çizen Seçer, kimseye ‘Sen AK Partilisin, sen MHP’lisin, sen CHP’lisin’ denilmediğini söyledi. Silifke’de 11 mahallede 58 üreticiyi ata buğday tohumu ile buluşturduklarını kaydeden Seçer, “Bu projenin asıl nedeni, unutulmaya yüz tutmuş ata tohumlarını gün yüzüne çıkarmak. Bunu yaparken Bahri Bağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber yaptık” diye konuştu.

Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla projenin başında üreticilere Balandız buğdayı dağıttıklarını anlatan Seçer, “Üreticilere alım garantisi vererek onları teşvik ettik. Büyükleriniz bilir, sarı buğdaydan yapılan ekmeğin, bazlamanın, sıkmanın lezzeti bir başka olur” ifadelerini kullandı.



“Proje sayesinde hem ekonomiye hem de vatandaşın cebine katkı sağlanıyor”

Buğdayın özelliğini bilen üreticilerden zaman içerisinde çok fazla talep geldiğini, 2023 senesi içerisinde toplamda 7 bin 250 kilogram tohum dağıttıklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Bu projenin amaçlarından bir tanesi de hem küçük üreticiyi desteklemek hem de GDO bulaşmamış, orijinal, has ve lezzetli tohumları hatırlatmak. Her bir üreticiye dönüm başı 75 kilogram gübre desteği verdik. Üretici bunları üreterek ekonomiye katkı sağlasın, vatandaşın cebine de katkı sunsun.”

Proje çerçevesinde ulaştıkları üretici sayısının önümüzdeki yıllarda artarak daha fazla üretim yapılmasını hedeflediklerini kaydeden Seçer, “Elimizden geldiğince üreticilerimize, tohumundan fidesine, gübresinden borusuna kadar her türlü desteği yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer eşi Meral Seçer ile birlikte buğday hasadı yaptı ve üreticilerin buğdaydan elde ettikleri unla yaptıkları sıkmanın tadına baktı.